Gran Hermano 2022 : Agustín abrió su corazón y reveló lo que verdaderamente siente por Marcos

Agustín Guardis y Marcos Ginocchio, dos de los participantes más queridos de Gran Hermano 2022, forjaron una relación que trasciende los límites de una alianza temporal en el reality de Telefe. En este contexto, Agustín describió con ternura su vínculo con Agustín y recibió una tierna respuesta de su parte, en una sincera charla que se dio en el cuarto de los varones.

"Fue la primera persona que se acercó y se interesó por mí. Eso me gustó porque venía acá con una idea bastante robótica sobre las personas y él me ablandó mucho. Me pude abrir con él. Siento que es un pibe de 10, de esos que son parte de mi círculo íntimo, que puede ser mi amigo íntimo, que voy a compartir con él muchas cosas lindas acá adentro y afuera. Siento que puedo confiar”.

"Siempre te pregunta si andás bien, si necesitás algo. No te lo pregunta por preguntar. Me pregunta porque me ve la cara o sabe que estoy maquinando con algo. Y me parece que tiene una humildad tremenda. Somos de lugares diferentes pero tenemos una conexión y una onda parecida, eso me encanta”, dijo Agus sobre Marcos, a lo que el joven, conmovido por sus palabras, le respondió "Primo, te quiero mucho".

LA TORA, CATA, ALFA Y JULIANA SON LOS NUEVOS NOMINADOS DE GRAN HERMANO 2022

Luego de que Juan Reverdito se convierta en el tercer eliminado de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Lucila “La Tora” Villar, María Laura "la Cata" Álvarez, Walter "Alfa" Santiago y Juliana Díaz son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cuatro elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Nacho y Alexis son los nuevos líderes de la casa después de dejaran el cuerpo en la prueba semanal que, en esta oportunidad, fue por partida doble tras dirimir el ansiado título en un juego contra Romina y Daniela