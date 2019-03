El gran cambio físico de Alejandra Salas tras someterse a un bypass gástrico y bajar 45 kilos: "Si no lo hacía, me moría"

La advertencia de una amiga sirvió como punto de partida para tomar conciencia de su salud. Fue por eso que Alejandra Salas (48), la locutora que acompaña a Ronnie Arias en Sarasa, todo un clásico radial de las tardes, y al Pelado López en Ranking Yenny (ambos programas de La 100), hace un año decidió someterse a un bypass gástrico que le cambió la vida.

"El 18 abril del año pasado me operé. Y desde ahí me cambió la vida física y mental", expresó Alejandra, feliz, en diálogo con Clarín. Y si bien no quiso dar detalles de cuál era su peso antes de comenzar el tratamiento, la entrevistada reconoció que su presente cambió radicalmente en cuanto a la alimentación y la actividad física, tras bajar 45 kilos.

"¿Por qué no revelo cuánto pesaba antes? Nunca lo dije ni lo voy a decir. Es una enfermedad la obesidad. Muchos creen que bajar de peso es un logro y un cambio para afuera, pero es más complejo", agregó.

Por último, Salas -que refleja su gran cambio físico con las fotos que sube a las redes- se refirió a su nueva rutina: "Como cada dos horas. Me manejo con unas viandas. Mi estómago hoy tiene la capacidad de un pocillo de café. Voy al gimnasio todos los días. Y me miro al espejo y me gusto".