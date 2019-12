El gran baile de Flor de la Ve que se ganó el voto del jurado por unanimidad y dejó afuera a Charlotte Caniggia

A tan sólo dos semanas de que el Súper Bailando 2019 conozca el nombre de la pareja ganadora, Flor de la Ve y Charlotte Caniggia volvieron a dejar todo en la pista para ganarse un lugar en la próxima ronda.

La capocómica y el bailarín superaron todas las expectativas del jurado y por unanimidad se quedaron con la victoria en el súper duelo que los enfrentó a la mediática en el ritmo grandes éxitos. La dupla que consiguió meterse en la siguiente instancia presentó una coreografía con un enganchado de hits de los '90; mientras que Charlotte y Agustín Reyero representaron el tema You're the one that I want, de John Travolta.

Además de quedarse con todos los puntos del súper duelo, Flor y Gabo Usandivaras incluyeron en la performance un fragmento de Vogue, canción a la recurrieron cuando tuvieron un tenso cruce con Pampita: "Me faltó el rol de Gabo de machote. Siento que repite el registro y, para mí, a Flor le falta un compañero que le permita sacar su costado hot”, había expresado la modelo, provocando la indignación de la pareja.

