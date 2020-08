El gracioso exabrupto de el Dipy en La noche de Mirtha que hizo estallar de risa a todos: "La tienen adentro"

La vida y la carrera profesional de El Dipy (42) dio un giro inesperado en la última semana, luego de que sonara un de sus hits en el vestuario del PSG de Ángel di María y Mauro Icardi tras clasificar a la final de la Champions League. Luego, el tema Par-tusa musicalizó los festejos del Sevilla de Lucas Ocampos tras la consagración en la Europa League.

Ese fenómeno, sumado a sus polémicas con Pablo Echarri, catapultaron al cantante la mesa de La Noche de Mirtha, donde expresó su felicidad y asombro por la viralización de sus canciones. “Cuando pasó lo del PSG me subieron casi 80.000 seguidores en Instagram en el instante en un día, y me empezaron a hablar chinos, franceses, y pensaba ‘¿qué les digo? ¿Cómo les explico que estoy puteando en el estribillo?’. Porque ahora que me escuchan en todos lados les quería contestar, entonces les contestaba poniendo lo que salía del traductor”.

“Esto es muy fuerte para mí, creo que no terminé de asimilarlo. Ayer hice 27 notas para todo el mundo. Anoche Maluma estuvo hablando de lo que pasó con Neymar, la novia (que es su exnovia) y todo lo que pasó, y lo primero que dijo fue ‘qué buen tema que pusieron cuando se terminó el partido’. Entonces… bueno, quizá después de todo esto no pasa nada”, continuó.

En ese punto, el Dipy miró con complicidad a Juana Viale y remató: “Ya está, perdonen. ¿Puedo decir esto en la mesa? La tienen adentro. Besito”. Ese exabrupto maradoniano dedicado a quienes no creyeron en él hizo explotar de risa a la conductora y al resto de los comensales.