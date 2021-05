El gracioso blooper de Paula Varela en vivo que tentó de risa a Adrián Pallares: "A mí me pasó pero no se vio"

El segmento de las bombas se convirtió en uno de los más divertidos de Intrusos, ya que los periodistas se ponen cascos de colores para sobrevivir al estallido de las informaciones dinamita en el estudio. Y como Paula Varela le puso el cuerpo y el alma al momento televisivo, este lunes protagonizó un desopilante blooper que hizo descostillar de risas a Adrián Pallares.

Es que al final de una de las bombas, la panelista empezó a bailar el “Baby Shark” y moverse espasmódica, con tanta intensidad, que se le despegó el casco de la cabeza y le quedó el resto de la estructura. Por eso, Pallares vio el preciso instante del percance y estalló a carcajadas de inmediato como un niño.

Al mismo tiempo, Rodrigo Lussich bromeó: "¡Paula Varela quedó en cerebro! A Paula se le ven los sesos. ¡¿Qué pasó, Pallares?!". Absolutamente tentado, Adrián apenas podía hacer gestos.

"A mí ya me pasó pero no se vio en cámara, sino me hubiera ido a vivir a otro lado". G-plus

Por eso, Paula aprovechó para excusarse con el casco naranja en su mano: "Chicos, no están bien pegadas estas basuras". Hasta que al final, Adrián Pallares recuperó el aliento y la invitó a su compañera a que tome asiento y se recupere del incidente y remató jocoso: "Miren lo que tenía debajo de ese casco Paula Varela. No sabíamos que tenía eso… A mí ya me pasó pero no se vio en cámara, sino me hubiera ido a vivir a otro lado".