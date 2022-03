Graciela Alfano defendió a Carmen Barbieri en su enfrentamiento con Jorge Rial: "No se deja amenazar"

Luego de que Jorge Rial asegurara que "salvó" a Carmen Barbieri de ir presa por una deuda millonaria con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y ella le respondiera, Graciela Alfano bancó su postura en Socios del Espectáculo (lunes a viernes a las 11 hs por eltrece).

Esta polémica empezó porque la mamá de Fede Bal reveló en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine) que el periodista la hizo echar de América. Entonces Rial afirmó: “Evité que fuera presa por evasión de impuestos”.

“No iba a ir presa por esto. Yo no le tengo miedo a nadie desde que estuve a punto de morir, decí lo que quieras que sepas de mí, lo más negro, vení que me la banco, no te quedes con las ganas”, le contestó picantísima Carmen en Mañanísima.

Tras escucharla, Alfano expresó: “Lo que me gusta es que no se deja amenazar, eso está bueno, se la banca”.

CONTUNDENTE ANÁLISIS DE KARINA IAVÍCOLI TRAS VER A CARMEN BARBIERI ENOJADA

Karina Iavícoli habló de Carmen Barbieri en Socios del Espectáculo, después de que hiciera su descargo contra Jorge Rial en su programa, Mañanísima.

“Está enojada y está dolida porque si algo que tiene Carmen es códigos. Cuando alguien te ayuda, se supone que lo hace de corazón y no va que el otro salga a refregarte esa ayuda que hizo en un momento”, analizó la panelista.