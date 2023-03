Gonzalo Valenzuela se quebró al hablar de la muerte de Ringo, el hijo que tuvo con Juana Viale

Con el dolor marcado a fuego, Gonzalo Valenzuela recordó el momento más difícil que vivió junto a Juana Viale, con quien tiene a Alí y Silvestre, después de haber perdido a su bebé Ringo, a los pocos minutos de haber nacido.

“Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, él fallece en el parto. Nosotros vivíamos lejos, en Del Viso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente”, comenzó diciendo el actor en una nota que replicaron en Socios del Espectáculo.

“La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, que estuviéramos tranquilos. Me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones”, agregó, muy conmovido.

Y cerró, a corazón abierto: “Me subí al del auto y nos fuimos a Buenos Aires, y llegamos 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción la guagüita se había hecho caca adentro y eso es terrible”.

EL CONMOVEDOR TATUAJE QUE GONZALO VALENZUELA SE HABRÍA HECHO EN HONOR A RINGO, EL HIJO QUE PERDIÓ CON JUANA VIALE

Gonzalo Valenzuela tiene muchos tatuajes y, según reveló Gente, en agosto de 2021, el actor se tatuó en la espalda un mensaje de la Biblia al tiempo de que Juana Viale perdiera a Ringo, su tercer hijo en común. El 25 de mayo del 2011 el pequeño murió en pleno parto cuando ella cursaba la semana 36 del embarazo y el actor se grabó esta frase bíblica en el 2014.

“Bendito es el fruto de tu vientre”, dice el mensaje que remite al momento en el que el Arcángel le habla a la Virgen María de la llegada de Jesús a través de su vientre. El actor compartió la imagen del tattoo el último 8 de marzo, para celebrar el día de la mujer.

Cabe recordar que Juana y Gonzalo se separaron definitivamente en el 2014, a dos años de tener a Alí, quien llegó luego de Ringo. “Cuando murió Ringo, mi hijo, Silvestre entendió la ideal del cielo”, expresó el actor al programa chileno Más Vale Tarde del canal Mega.