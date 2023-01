Gladys Florimonte se sacó en pleno móvil y destrozó a Gran Hermano: "¡Qué me importa la vida de esos!"

En pleno móvil, Gladys Florimonte descolocó a Carmen Barbieri con su furiosa reacción, cuando el notero le pidió a la actriz cómica que opine de Gran Hermano 2022.

"Este me pregunta por Gran Hermano. ¡Me hincha las pelotas Gran Hermano! ¡No sé qué mierda le ven! Me molesta. Yo no lo miro. Solo conozco a Alfa porque todos hablan de él. Pero ¡tanto quilombo porque uno va a culear con el otro! ¡Qué me importa la vida de estos!", dijo Gladys, sin filtros en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"A mí dame otra cosa. Por eso estamos como estamos. Por eso el país está como está. Tenés a los artistas de panelistas...", continuó Florimonte, sacada.

POR QUÉ GLADYS FLORIMONTE NO ESTÁ A FAVOR DE GRAN HERMANO

En medio de su acalorada crítica al reality de Telefe, Gladys argumentó que su malestar con Gran Hermano está asociado a la falta de pantalla para los artistas.

"Gran Hermano puede estar, pero no puede ser lo único... La gente lo ve porque no hay otra cosa. No hay ficciones", argumentó.

"Cuando se hizo Gran Hermano famosos no funcionó", le comentó Carmen. Y Florimonte respondió: "Es que la gente quiere ver a los artistas actuar".