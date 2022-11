Gisela Gordillo, mamá de Tomás Holder, se puso de novia con Ulises Jaitt y habló del romance.

Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder de Gran Hermano 2022, sorprendió al confirmar su incipiente romance con Ulises Jaitt, hermano de Natacha. Súper ilusionada, contó que el amor nació cuando asistió a El show de Ulises Jaitt para ser entrevistada por el comunicador.

"Me pareció muy correcto. Y nada, me dijo 'cuando vengas para Buenos Aires me avisás y vamos a tomar algo'. Yo justo iba a ir a visitar a mi hijo que hacía un montón que no lo veía. Entonces vine y le mandé un mensajito", contó Gisela en Intrusos, rememorando su primer encuentro con Ulises.

"Es lindo, es muy caballero y muy atento". G-plus

Además, reveló por qué se fijó en el joven. "Vos estás casada pero en algún momento te habrá pasado que te escriben y son bastante pelot... los flacos. Me cansa esta cosa de mensajes que son desubicados, que te piden cosas que yo... Ya tengo 42 años y no tengo ganas de hacer. Tampoco soy la madre Teresa de Calcuta pero hoy tengo ganas de conocer a alguien. No tengo ganas de bolude...", afirmó, contundente.

GISELA GORDILLO REVELÓ QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE ULISES JAITT

La madre de Holder se despidió haciendo hincapié en las características que la enamoraron del hermano de Natacha.

"Es un chico muy ubicado. Entonces dije 'ah, mirá'. Aparte de que es una bomba el pibe, muy lindo...".

"Le dije que iba a parar en un hotel y él me dijo que no, que vaya a su casa. Y yo le dije 'no, nos sé' y dimos vueltas, que sí, que no... Es lindo, es muy caballero y muy atento. Eso me gustó", cerró, con picardía.