Gisela Bernal habló a fondo de las fotos mimosas con otro hombre tras su reciente separación: "Estoy sola"

Las fotos de Gisela Bernal (35) súper compinche con un apuesto caballero en Carlos Paz, que desencadenaron la revelación de que está separada de Eros Medaglia (27), motivaron especulaciones sobre si la bailarina había vuelto a formar pareja.

"En este momento no tengo claramente una relación con nadie. Estoy recientemente separada. Esa persona es un amigo que casualmente vino por su trabajo a Villa Carlos Paz y está lejos de tener un vínculo conmigo", aseguró la artista de Stravaganza en A la tarde.

A casi dos meses de consumada la separación de su marido futbolista, Bernal aseguró: "Yo estoy atravesando otro momento, estoy muy enfocada con mi trabajo, mi familia. Hoy por hoy no tengo nada para contar respecto a un vínculo cercano con nadie".

GISELA BERNAL EXPLICÓ CÓMO ES SU VÍNCULO CON EROS MEDAGLIA, SU EXMARIDO

Más allá de la separación que se consumó a fin de año, cuando Eros Medaglia se quedó en Italia y Gisela Bernal vino al país, la bailarina enfatizó que mantienen un diálogo fluido.

"Seguimos teniendo contacto seguido porque nosotros hemos formado una familia ensamblada. Hemos estado los tres, junto con Ian (9), durante todos estos años que vivimos afuera, y eso es algo que no se va a romper por nada del mundo", manifestó Gisela.

"Después, suceden cosas y la distancia por ahí es complicada. Además, tenemos trabajos que nos impiden estar en el mismo lugar en el mismo momento, pero el cariño, amor y el respeto van a estar siempre presentes", continuó.

Al final, Gisela Bernal no descartó reconciliarse con Eros Medaglia: "Estamos separados, no empezamos ningún trámite porque esto es algo que ocurrió hace muy poquito. Con lo cual no sé si está 100 por ciento cerrada la relación por siempre, o si puede haber otra oportunidad. Porque hemos hablado un montón sobre esto. Solo tengo palabras buenas para decir sobre él, es una gran persona y yo he dejado mucho acá para estar al lado de él, y con mucha alegría".