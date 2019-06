Gimena Accardi se lució en la salsa de tres del Súper Bailando y Nico Vázquez fue al estudio a bancarla

La salsa de tres siempre trae sorpresas a la pista de ShowMatch y en esta oportunidad Gimena Accardi llegó para bailar con Flor Vigna y Facundo Mazzei. La actriz, a pura actitud consiguió llevarse 29 puntos con su equipo y Nicolás Vázquez la alentó desde el estudio.

“Estoy más nervioso yo que ella”, aseguró el actor cuando Tinelli le preguntó cómo se había preparado su esposa. Vestida con un mono color nude con detalles en rojo, al igual que Flor, Gimena se mostró muy relajada en la pista: “Yo no bailo. Solo tomando fernet, suena la cumbia en el boliche y ahí bailo, pero baile profesionalmente no. Me gusta bailar entre amigos”, comentó, con humor.

Gime y su equipo hicieron un tema de Gloria Estefan y la electrizante coreografía con la actuación encantó a jurados como integrantes del BAR. Pampita y Florencia Peña les pusieron 10 puntos a cada uno y el total fue de 29 puntos, una altísima calificación.

¡Mirá la salsa de tres de Gimena Accardi, Flor Vigna y Facundo Mazzei en el Súper Bailando!

