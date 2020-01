Gimena Accardi explicó por qué decidieron no usar anillos de casados con Nicolás Vázquez: "Lo perdería, soy un despiste"

El 10 de diciembre de 2016, después de nueve años de novios, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se casaron en Mar del Plata. Junto a sus mejores amigos y familiares, dieron el "sí" a orillas del mar.

Afianzados desde hace muchos años, hoy por hoy siguen disfrutando de su pleno romance. Aunque les gusta dedicarse tiernos mensajes en las redes y mimarse en público, hubo un gesto tradicional que prefirieron evitar: usar anillos de casados.

"Con Nico decidimos no usar porque nos lo tendríamos que sacar todo el tiempo. Y yo, particularmente, lo perdería... Porque soy un despiste". G-plus

En diálogo con la revista Paparazzi, la actriz de Separadas, que se emite por eltrece, contó por qué no lucen alianzas. "No tengo anillo... Con Nico decidimos no usar porque nos lo tendríamos que sacar todo el tiempo. Y yo, particularmente, lo perdería... Porque soy un despiste", explicó. ¿Por qué se lo tendrían que sacar? Para ponerse en la piel de sus respectivos personajes.

"Estamos tatuados, pero me tapo todos los tatuajes para los personajes. Sí, un embole...", reconoció.

¡No les hace falta!