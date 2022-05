Gimena Accardi habló sobre las feroces críticas que recibe China Suárez: "No me gusta que le den tanto"

Gimena Accardi habló de la China Suárez en su visita a LAM e hizo referencia a la atención constante por parte de los medios sobre su examiga.

“Con la China tengo una buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos. No es mi amiga, pero es una persona que yo quiero y le deseo lo mejor”, expresó sobre su relación con la actriz.

“¿Te jode cuando la matamos?”, le preguntó entonces Yanina Latorre y la pareja de Nico Vázquez respondió: “No es que me jode, pero como me pasa con cualquiera que veo muchos van solo a uno y lo entiendo, pero no me gusta que le den tanto”.

“¿Pensás que podés reconstruir el vínculo?”, continuó indagando Andrea Taboada y Gime se sinceró: “No sé la verdad, nunca digas nunca, viste como cuando te separás, que queda todo bien pero no volvés, pero de verdad la quiero y le deseo lo mejor”.

LA DEFENSA DE GIME ACCARDI A LA CHINA SUÁREZ POR SU RELACIÓN CON LA PRENSA

Gimena Accardi habló de cómo ve la relación de la China Suárez con la prensa: “Para mí lo que le pasa es que se pone nerviosa cuando da notas”.

“A veces vos ves una persona dando notas que no es en realidad como es ahí, yo la conozco y ella no es así. Ahora hace mucho que no me vinculo con ella, pero hasta la edad que me vinculé con ella era lo más”, dijo la actriz en LAM.