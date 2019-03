"Diego Maradona tiene tres hijos en Cuba, con los que yo hablo. A la fecha, no los reconoció, pero se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo... Son hijos que tuvo con dos mujeres", disparó Matías Morla, abogado de Maradona, en Nosotros a la Mañana, sin potencial ni rodeos.

Acostumbrada a que la vida personal de su padre sea noticia, Gianinna Maradona (29) rompió el silencio en Los Ángeles de la Mañana. "Tengo la palabra de Gianinna", dijo Ángel de Brito y prosiguió a leer los mensajes de WhatsApp que intercambió con la joven: "Dice Gianinna: 'Estaba en el gimnasio, no lo escuché, pero por lo que me quemaron el teléfono, calculo que fue fuerte lo que dijo’. Le contamos el textual 'Diego tiene tres hijos en Cuba y los va a reconocer'. Y ella respondió: 'Bueno, ni idea. Yo no soy la madre de los nenes. Así que no tengo nada para decir’".

"No me sorprende. Pero yo no soy la madre de los nenes. Así que no tengo nada para decir". G-plus

Dada a la repercusión de la noticia, a los pocos minutos, Gianinna terminó su clase de crossfit y salió al aire en LAM: "Los estaba escuchando, me están escribiendo un montón para saber que opino, yo no soy la mamá de los nenes en cuestión, entonces, no puedo saber nada. Ya aprendí que si yo no soy la persona que tuvo esos hijos no puedo opinar de nada, ni creer en nadie. Quería hablar para que me dejen de quemar el teléfono porque no está bueno. No quiero opinar más, es algo que no tengo ni idea".

Más sobre este tema Impactante anuncio de Matías Morla: "Diego Maradona tiene tres hijos en Cuba, con los que yo hablo"

"¿Te sorprendió la noticia?", indagó el conductor, y ella contestó: "Ya no me sorprende nada. Me sorprende que sea algo mediático y que no se pueda resolver de otra manera, más si es desde el amor, y no su abogado en un programa de televisión".

Siguiendo su relato, y recordando el momento en el que Maradona habló con Gianinna sobre su paternidad de Diego Junior, Ángel le preguntó: "Vos le preguntaste por Diego Junior, ¿le preguntaste por la existencia de otros chicos?". Y la hija de Diego y Claudia Villafañe agregó: "Con él hablé, pero últimamente con mi papá no se puede sostener un diálogo. Hoy me puede decir una cosa y mañana otra. Es el día a día, el minuto a minuto".