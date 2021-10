Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, en medio de fuertes rumores de separación: "Él ya no se sigue con Claudia Villafañe"

Luego de varias idas y vueltas en la pareja de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, que no se ha caracterizado por ser de las más estables, Juariu lanzó desde sus stories la versión de que la pareja habría terminado por sus llamativos movimientos en las redes.

“Gianinna empezó a subir historias con frases y ya sabemos que esto viene de la mano de secta o de separación”, lanzó la periodista, famosa por su “stalkeo” en redes, mientras compartía los posteos que viene haciendo la hija del Diez en Instagram con frases como “estoy aprendiendo a poner límites y me sale como el orto”.

“Y me dije ‘aquí huelo algo’, pero como no se siguen desde antes es difícil saber. Excelente. Pero lo curioso es que los amigos de él dejaron de seguirla y los amigos de ella, dejaron de seguirlo”, aseguró la expanelista de Bendita, y mostró a dos amigos y una amiga de Gianinna a los que el exfutbolista les daba like, los seguía… ¡y ahora ya dejó de tenerlos en sus redes!

Pero el dato más fuerte es que Daniel y Claudia Villafañe cortaron relaciones, al menos en lo virtual. “Otro dato a tener en cuenta es que Dani la seguía a la Claudia, le ponía ‘like’ en todas las fotos, en todas. Él es un ‘likeador’ serial. Este posteo de Claudia de hace dos días no tiene like y ya no se siguen”, señaló Juariu con las pruebas.

La historia de amor de Daniel Osvaldo y Gianinna Mradona que entró en crisis

Mientras Gianinna Maradona pasaba el momento más difícil de su vida por la muerte de su padre, Diego Maradona, encontraba un gran apoyo en Daniel Osvaldo, quien era su amigo desde hacía dos años y que poco a poco fue acercándose hasta terminar en un romance.

Luego de semanas de rumores, las fotos de la pareja en San Martín de los Andes confirmó los trascendidos. Pronto vinieron las fotos de ambos gritando su amor en las redes sociales, los románticos mensajes que cruzaban y, junto a ellos, las versiones de pelea.

Durante siete meses la pareja mantuvo varias crisis, como la que se dio a principios de agosto de este año, después de que ella expuso una escena de celos que él exfutbolista le hizo y que terminó con ambos dejándose de seguir en las redes. Pero el sol volvió a salir y por los 6 meses de novios la pareja intercambió fotos a los besos y mensajes con “te amo”.

Hoy, parecerían estar nuevamente distanciados. ¿Se terminó el romance de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo?

