El gesto de Marcos con las perritas Mora y Caramelo: "Si Romina quiere adoptarlas a ambas, se la dejo"

El final de Gran Hermano 2022 dejó abierto el debate respecto de qué pasará con Caramelo y Morita, las cachorritas que ingresaron al reality casi dos meses antes de la final, y Marcos Ginocchio tuvo un enorme gesto hacia Romina Uhrig.

"A mí me encantaría adoptar a los dos, pero si Romi quiere a Morita, también podrá ser suya", enfatizó el ganador.

En ese momento explotó la sonrisa de la exdiputada nacional, quien se había retirado eliminada de la casa con Caramelo, y aclaró: "Yo le había dicho al Primo que si no tenía problema que yo me la llevaba a Mora, adoptaba a los dos".

"Sino, bueno… Obvio que yo con Caramelo me encariñé. Soy la mamá de Caramelo, y me muero si no la tengo. Yo me propuse tenerlos", cerró Romina Uhrig dando por hecho que Marcos Ginocchio le cederá la tenencia de Morita para que viva con ella junto a Caramelo.

MARCOS GINOCCHIO BLANQUEÓ CUÁNTO LO AYUDÓ MORITA AL FINAL DE GRAN HERMANO

La decisión de Marcos Ginocchio fue muy pensada desde antes de que Romina Uhrig salga eliminada de Gran Hermano 2022: "Antes de que se vaya Romi hablé con el psicólogo por si no era tan conveniente separarlos. Me dijo que hasta los dos meses las cachorras están con las madres y luego se separan".

"Me daba cosa separarlas, me sigue dando cosa", continuó.

Luego, el salteño explicó: "Siento que dentro de la casa me hizo mucha compañía cuando me sentía solo. Era muy grande la casa para las pocas personas que estábamos. Me sentía muy acompañado, era muy lindo tenerla".

"Siento que dentro de la casa me hizo mucha compañía cuando me sentía solo".

Por lo pronto, las hermanitas perrunas están disfrutando en una hostería animal, donde desbordaron de alegría y amor al reencontrarse luego de la separación.