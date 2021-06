Germán Martitegui se negó a probar la crema pastelera de Alex Caniggia en MasterChef: "La veo y no necesito hacerlo"

Este domingo la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 lanzó un desafío inicial para que los cuatro participantes que mejor desempeño tuvieron en la semana desempaten y uno de ellos suba directamente al balcón. Como prueba de habilidad, todos ellos debieron cocinar una crema pastelera en 10 minutos, pero Alexander Caniggia hizo un verdadero desastre que llevó a Germán Martitegui a negarse a probarla.

María O´Donnell, Cande Vetrano, Claudia Fontán y Alex se batieron en el duelo que inició la gala de eliminación, pero el joven no encontraba el rumbo debido a su negación natural a la pastelería. Tras hacer una mezcla que incluyó nada menos que un pedazo de masa, el joven depositó la olla donde cocinó la preparación frente al jurado.

Damián Betular se animó a probar la crema de Alex Caniggia, pero dejó la cuchara con un gesto de asco y miró a Germán Martitegui, que a su vez se mantuvo lejos del preparado y solo atinó a decir "Ya estoy". “¿El jurado no va a agarrar la cuchara?", preguntó Santiago del Moro y obtuvo como respuesta: "No, la veo de acá y no lo necesito".