Germán Martitegui habló del rumor de noviazgo con un empresario gastronómico: "Los dos nos reímos porque somos amigos"

Reacio a hablar de su vida privada, Germán Martitegui decidió romper el silencio luego que durante días lo vincularan con su colega, el empresario gastronómico Pablo Rivero.

Después de que varios medios lo relacionaran al dueño de la famosa parrilla Don Julio, Martitegui habló con Gente y desmintió la información: “Me sorprende mucho. Pablo es un amigo, un colega que admiro. Me lo cruzo en viajes, en reuniones gastronómicas. Pero ahora con la pandemia, creo que si digo que lo vi dos horas en todo el año es mucho”.

Y aclaró que ambos se tomaron la sorpresiva versión con humor: “Por suerte los dos nos matamos de risa y nos lo tomamos con humor. Su familia y mis amigos también, yo recibí desde cargadas hasta amigos que me tiraban buena onda para la relación y por la decisión que eso es casi emocionante, pero bueno estamos hablando de un tema inexistente”.

Por último, explicó cómo vive las especulaciones sobre su vida íntima: “Para mi es todo como una locura. Yo trato de no leer todo lo que se escribe porque si no me volvería loco. Estoy muy feliz con todo lo que estamos logrando con MasterChef, tratando de que Tegui siga abierto y súper focalizado en eso”.