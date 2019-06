Gerardo Rozín deschavó a una compañera de Morfi: "Tras los Martín Fierro, se quedó a dormir en el hotel con una persona"

Tras celebrarse una nueva edición de los Martín Fierro, el evento que reúne a diversas figuras para premiar lo mejor de la televisión, muchas famosos decidieron pasar la noche en el lujoso hotel Hilton de Puerto Madero, donde se llevó a cabo la fiesta.

Y si bien muchos publicaron fotos desde su estadía, otros no dudaron de mandar al frente a sus compañeros de trabajo. Este fue el caso de Gerardo Rozín, quien estuvo como invitado en Cortá por Lozano luego de llevarse su galardón al Mejor musical por su labor en La Peña de Morfi, junto a Jésica Cirio por Telefe.

"Hay alguien en el equipo que sí se quedó a dormir en el hotel y a festejar. A mí me dijeron 'alguien del equipo tiene una habitación'. Es alguien femenino, sobre el masculino no vamos a decir nada". G-plus

"Después de la ceremonia, yo me fui a mi casa. Pero hay alguien en el equipo que sí se quedó a dormir en el hotel y a festejar. A mí me dijeron 'alguien del equipo tiene una habitación'. Es alguien femenino, sobre el masculino no vamos a decir nada. Lo único que digo es que, hasta donde yo sé, hubo gente que se quedó a festejar", detalló Rozín, despertando la intriga de todo el panel.

Luego de algunas pistas, el conductor reconoció que se trata de Chantal Abad, la cocinera y pastelera que deleita a los televidentes con sus riquísimos platos y creaciones. Eso sí, del candidato no quisieron dar nombres.

¿Nace un nuevo amor?

