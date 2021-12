Gastón Dalmau reveló por qué no participaría nuevamente en MasterChef: "Fue mucho esfuerzo"

A medio año de haberse consagrado como campeón de MasterChef Celebrity 2, Gastón Dalmau sentó postura al hablar de la posibilidad de volver a sumarse al reality que conduce Santiago del Moro por Telefe (que tiene como jurados a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis) junto a otros compañeros.

“Fue mucho esfuerzo y otra vez meterme como participante no lo haría. Aparte, ya gané. Muchas veces pensé qué pasaría si hicieran otro programa de finalistas, pero no; prefiero quedarme así”, remarcó el actor en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Sin embargo, Dalmau no descartó estar en el certamen pero desde otro lugar: “Me gustaría volver desde el lado de la producción”, aclaró. Y comparó su edición con la nueva: “En nuestra temporada éramos más histéricos, gritábamos más. No sé si por el grupo o por qué, pero fuimos muy diferentes”.

“Lo que pasó con MasterChef fue un boom. A mí me pone muy feliz y ahora volver a mi país, solo para saludar a la producción y encontrar esta propuesta de hacer MasterChef A La Carta me hizo feliz. Lo estoy disfrutando muchísimo. Lo bueno del certamen es que te da a conocer tal cual sos, y con todas las generaciones, desde los chiquitos hasta los abuelos. Creo que sentí una repercusión hasta más grande que con Casi Ángeles”, cerró Dalmau.