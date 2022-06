Gabriel Oliveri, conmovido en El Hotel de los Famosos al hablar de sus primer trabajo como cajero: "Me emociono de verdad"

Lo que comenzó con una chicana de Alex Caniggia a Gabriel Oliveri en El Hotel de los Famosos terminó con un profundo relato del gerente general del reality, quien se conmovió al compartir con algunos participantes en una parte especial de su historia de vida.

Fiel a su personalidad sin filtro, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia buscó chicanear a Gabriel con su vestimenta: “Linda camisa de colectivero”, lanzó.

Sin embargo, Oliveri sorprendió con su respuesta: “A mí me parece que ser colectivero es una gran profesión y respeto todas las profesiones porque yo, no como colectivero pero siendo cajero de un supermercado que ya no está más, usaba una camisa como ésta”, comenzó diciendo.

"Yo me vine a Buenos Aires solo y trabajé de lo que pude. Y ser cajero… me emociono de verdad, me posibilitó que me dieran el uniforme, que era una camisa igual a ésta, con la comida, y todos los días podía tener almuerzo". G-plus

“Mi papá era camionero y después almacenero. Y yo me vine a Buenos Aires solo y trabajé de lo que pude. Y ser cajero… me emociono de verdad, me posibilitó que me dieran el uniforme, que era una camisa igual a ésta, con la comida, y todos los días podía tener almuerzo”, agregó.

"Y algo muy bueno que ahí en ese lugar y que deberían hacer todas las empresas, es que me pagaban el colectivo de ida y vuelta. Y cuando uno es empleado y no tiene nada, el transporte no es un detalle menor". G-plus

Y cerró, a flor de piel: “Y algo muy bueno que había en ese lugar y que deberían hacer todas las empresas, es que me pagaban el colectivo de ida y vuelta. Y cuando uno es empleado y no tiene nada, el transporte no es un detalle menor. Y juro que lo digo emocionado”.