Fuerte teoría de Carmen Barbieri sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: "Ellos no están solos"

Carmen Barbieri habló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés y lanzó una fuertísima teoría sobre la ruptura.

“Me dijeron que se murió el amor hace ya unos meses. Yo sé muchas cosas que no voy a contar porque respeto a la familia, pero creo que hay alguien, una tercera persona”, dijo la conductora.

Luego, dio más detalles de la ruptura y aseguró que para ella Valdés y Tinelli rehicieron sus vidas: “Esta tercera persona no rompió la pareja porque ellos hace bastante que están libres, no hay engaño, pero solos no están”.

“¿Qué pasó que antes hacían guardias y ahora no más? Hagan guardias y van a ver cómo van a enganchar a alguno de los dos. No están solos, ellos están con alguien”, expresó picante.

ASEGURAN QUE FUE GUILLERMINA VALDÉS QUIÉN TOMÓ LA DECISIÓN DE SEPARARSE DE MARCELO TINELLI

Yanina Latorre aseguró en LAM que fue Guillermina Valdés quien tomó la determinación de separarse de Marceli Tinelli: “La decisión la tomó ella porque él no se animaba”.

“En la pareja había mucho desgaste, hace bastante que vienen mal las cosas”, sumó Pampito en Mañanísima sobre la ruptura de la reconocida pareja.