El furioso descargo de Mica Viciconte en Twitter: "No soy madre ni intento ocupar ese lugar"

Felices con sus dos años de amor y tras haber decidido apostar a la convivencia, Mica Viciconte (29) y Fabián Cubero (40) disfrutan de su relación junto a Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4), las hijas que el futbolista tuvo con Nicole Neumann (38).

"En varias notas que me han hecho me dicen 'cuando seas madre, lo vas a entender', o 'como no sos madre, no podés opinar'. Es cierto, no lo soy... Pero soy hija, soy amiga, soy mujer y también tengo madre". G-plus

Es por eso que las postales de la familia ensamblada y las declaraciones dando cuenta del excelente vínculo que la exchica de Combate tiene con las pequeñas ya son moneda corriente en las redes y medios.

Sin embargo, en esta oportunidad, Viciconte decidió no pasar por alto algunas críticas y descargó su enojo en Twitter: "En varias notas que me han hecho me dicen 'cuando seas madre, lo vas a entender', o 'como no sos madre, no podés opinar'. Es cierto, no lo soy... Pero soy hija, soy amiga, soy mujer y también tengo madre. Hay cosas que se EXCUSAN detrás de un rol. No soy madre, ni intento ocupar ese lugar", expresó, tajante.

"Hay cosas que se EXCUSAN detrás de un rol. No soy madre, ni intento ocupar ese lugar. Y seas madre o no, primero antes que todo es el RESPETO". G-plus

"Pero tampoco creo que mi manera de pensar no pueda tener un lugar... El 'vos porque NO sos madre' sirve para anular y desestimar, ya que automáticamente te pone en una situación de inferioridad... Y seas madre o no, primero antes que todo es el RESPETO. Sean felices y dejen vivir en paz", continuó, sin filtro.

Por último, Mica cerró la seguidilla de mensajes con un contundente análisis: "Si mi caso fuera el de adoptar o no poder tener un hijo propio, ¿no podría dar una opinión tampoco? En este caso también uno tendría que tener RESPETO, como en todo. ¡Buen finde!".

