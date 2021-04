Furioso descargo de Gianinna Maradona contra Luis Ventura: "Mi viejo te odiaba con cada célula de su cuerpo"

La guerra que se desató entre Dalma y Gianinna Maradona contra Luis Ventura tuvo otro duro episodio este domingo cuando la mamá de Benjamín Agüero publicó un mensaje incendiario en las redes sociales contra el periodista. Con una serie de stories, la hija del Diez confrontó al periodista, que esta semana aseguró que Diego le confesó que no avanzó en su auditoria contra Claudia Villafañe y las hijas de ambos “para no verlas presas”.

Esta semana, el periodista se expresó en Polémica en el bar tras escuchar un audio de Maradona en el que hablaba en términos muy duros de su ex y sus hijas. “Más claro, echale agua. Lo de la auditoría es definitivo, él la pidió y me dijo ‘¿sabés por qué no avanzo? Para no meter presas a mis hijas’”, aseguró Ventura, que este sábado puso al aire en Secretos verdaderos otro informe sobre la muerte del ídolo que escandalizó a sus hijas.

Ante este hecho, Gianinna redactó una larga carta dirigida al periodista en la que asegura que “pueden suceder un montón de cosas, mientras vos estas ahí, todos los días buscando la forma de dirigir tus miserias hacia mi familia”. “En mi vida siguen sucediendo un montón de cosas, que lógico vos estas muy lejos de saber. Me haces pensar y buscar las mil ‘pruebas’ que tengo para mostrarle a mi hijo quien es su mamá. Me hiciste encontrar conversaciones grabadas que me había olvidado que tenía. Y, sobre todo, poder demostrarle el amor de su abuelo hacia su mamá. El amor genuino e incondicional que nos vamos a tener hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió la mamá de Benjamín Agüero.

“Nunca vas a saber quién fue mi papá, no lo conociste. Te odiaba con cada célula de su cuerpo. Te apodaba de tal manera que era insostenible no reírse. No sabes nada, NADA. Podes tener audios reenviados, una anécdota de que te querían llevar a Dubái (?). Todo cuento. Hablar hablamos todos, pero pocos pueden demostrar lo que dicen”, le espetó Gianinna a Ventura en otro párafo. “Yo no me olvido del vídeo que grabó mi papá diciéndole al mundo que estaba bien (cuando no lo estaba) pero tenían que callarme y señalarme una vez más como la loca de mierda. Había que desmentirme una vez más. (…). Si alguien realmente quiere informar porque la "gente se merece saber" investiguen, busquen, no se queden con la información que mandan las distintas fuentes para cubrirse su propio culo. No vivan en la comodidad, relacionen con hechos no con suposiciones, busquen archivos...”, arengó la joven-

“Sostengan su información con pruebas que avalen lo que dicen. Muy pocas personas saben lo que paso realmente el 25 de noviembre, o lo que venía pasando hace años. A su vez te agradezco porque tu ataque constante me hace pensar miles de veces en las ganas que tengo de vivir. (…) Si bien creo que tu violencia verbal ya es suficiente y que deberían ponerte en horario de protección al menor, sigo agradeciéndote. Gracias Luis, gracias por hacerme ver quien soy. No te conozco, no me conoces, y tu realidad está muy lejos de ser la mía. Todo lo que decís de mí, en realidad te está definiendo a vos”, agregó Gianinna.

“Nunca vas a entenderme, así que para evitarte un infarto, deja de intentarlo. Yo sola se lo que viví con él y podría mostrarte y así también mostrarle al mundo el pedazo de padre que tuve y cuál fue mi rol en su vida, pero me pasan dos cosas: 1- ¿Quién carajo sos vos para que yo te demuestre que lo que decís no es así? 2- Jamás lo expondría ante los ojos del mundo porque guardo en mí todo lo vivido y agradezco mis años de terapia para acomodar tanto. Gracias porque las mentiras que decís no las podes sostener, entonces gritas y amenazas, aún dejando más en evidencia mi teoría. Me pregunto ¿qué pasaría si a mi realmente me afectara psíquicamente todo lo que están diciendo de mi familia? Si realmente esos dedos acusadores me derrumbaran, si las injurias hacia mi persona me afectarían ya que soy una caca de ser humano culpable hasta de si hace frío/calor para los comunicadores de la TV. ¿Que tendría que hacer? ¿Caigo en un pozo depresivo? ¿Me empastillo? ¿Agarro alguna adiccion? ¿Me suicido? Todas serían posibles si me afectaría de verdad que 24/7 estén hablando de la muerte de mi papá, sí, porque es Maradona pero también es mi papá, un abuelo, un hermano, un tío, un ser humano”, agregó la joven, que le aseguró al periodista que “del único lugar que no se vuelve es del ridículo y vos no resistís archivo”, y se despidió de él con “un cariño enorme”.

Lee a continuación el mensaje completo de Gianinna Maradona a Luis Ventura: