Furioso cruce entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda en vivo: “¡Vos sos Teresa de Calcuta!”

Después de una frágil tregua Verónica Ojeda se cruzó con Claudia Villafañe en el ciclo de Jorge Rial luego de que la madre de Dalma y Gianinna Maradona expresara su molestia a raíz de las fulminantes declaraciones de Mario Baudry en su contra respecto a la herencia de Diego.

En diálogo con Rial, Baudry acusó a Claudia y sus hijas de haber cobrado 80 mil dólares por presenciar el partido homenaje que le hicieron a Diego los planteles de Boca Juniors y Barcelona en Arabia Saudita en diciembre de 2021.

Pero además, Baudry también acusó al trío de mujeres de estar involucradas en un faltante de dos millones de dólares de una de las cuentas de Diego Maradona y de mantener una relación de amistad encubierta con el encargado de administrar la herencia de El Diez, Sebastián Baglietto.

EL FEROZ CRUCE DE CLAUDIA VILLAFAÑE Y VERÓNICA OJEDA EN EL CICLO DE RIAL

Este lunes, Rial sacó al aire a Verónica Ojeda, que ratificó todos los dichos de su pareja, y el conductor le propuso confrontarlas al aire. “¡Que salga a aclarar lo de Arabia Saudita! ¡Me encantaría! Claudia, yo no te tengo miedo ni a vos ni a tus hijas”, dijo la mamá de Dieguito Fernando.

“Que salga la Claudia que todos conocemos detrás de cámara, no la de MasterChef. ¡Que salga el león de adentró, vamos!”, la apuró, mientras la producción realizaba la conexión telefónica con la ex de Diego. “Estoy en la calle y me están llamando amigas diciéndome que Verónica está diciendo que saben que no son verdad”, señaló.

"Ya empezamos mal Claudia, estás mintiendo. Vos sos la María Teresa de Calcuta (SIC) siempre y nunca hacés nada. (…) Los papeles están acá, lo tienen los cinco abogados", exclamó Verónica.

“Cuando repartieron entre los chicos, estuvimos juntas, y estaba todo bien con los abogados y con Baglietto. No sé qué pasó ahora, no sé por qué salió Mario a hablar y después no me quiso contestar. Yo le quiero que me lo demuestre y ya le pedí a Fernando Burlando una mediación”, dijo Claudia.

LOS TREMENDO REPROCHES DE VERÓNICA OJEDA A CLAUDIA VILLAFAÑE

Verónica le reprochó un negocio de vinos que le propusieron en Europa a las hijas mayores de Diego. "Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso. Ustedes van a viajar", y negó que lo hayan hecho “un año atrás”, como afirmaba una indignada Ojeda.

“Me dijiste ‘tengo un montón de cosas para hacer para el Mundial’”, le reclamó Ojeda, a lo que Villafañe le dio la razón, pero le aclaró que lo pasa a los abogados porque no le corresponde a ella hacer esos arreglos. “¿Y por qué firmaron Dalma y Gianinna antes que los otros?”, insistió Verónica.

“No quisieron firmar los demás, Verónica”, le respondió Claudia, a lo que Ojeda le señaló que “no sabía nada” y que no tiene más alternativa que viajar, pese a que Claudia le indicaba que lo podía hacer desde acá, porque “quería ver qué firmaron y hablar con ellos cara a cara”.

CLAUDIA VILLAFAÑE LE ADVIRTIÓ A VERÓNICA OJEDA QUE IRÁ A LA JUSTICIA PARA QUE SE RECTIFIQUE

“Queremos hacer como ustedes que fueron allá, estuvieron en Europa, se contactaron con esta marca”, le dijo Ojeda. “No inventes, no inventes. Vas a tener que comprobar todo esto”, la desafió Claudia.

“Claro, a la Justicia. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos a la Justicia, sí! ¿Sabés qué? Me cansa que sean tan hipócritas, Jorge. Me cansa que se hagan las buenas y no sean nada buenas. Estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no sean realmente lo que son. Y te lo digo y me hago cargo.”, explotó Verónica Ojeda.

“Me recontra acuerdo de todo, como cuando te pusiste los bigotes en Mar del Plata cargándome con tus hijas”, le recriminó la mamá de Dieguito. “No vayamos a lo viejo, dijimos que de eso no íbamos a hablar. Vos trucaste fotos de Gianinna con mi pareja y sabés que las trucaste, y yo no digo nada”

“¿Vos tenés pruebas? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Conmigo no, Claudia, porque te vas a chocar con un hierro grande”, la desafió Ojeda. “Sí porque se las mandabas a Diego desde el teléfono de Dieguito”, le contestó Claudia.