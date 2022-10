Furiosa respuesta de Tamara Báez luego de que L-Gante le pusiera un bozal legal: "Te odio, sos una mentira y nos usaste"

Después de que L-Gante recurriera a la Justicia para impedirle a Támara Baéz, con quien tiene a su pequeña, Jamaica, que lo mencione en los medios, la joven estalló en las redes.

“Tengo mucha bronca. ¡No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días de las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo hace un año!”, comenzó diciendo Tamara en una historia que compartió en Instagram Stories.

“Arregla lo del a cuota (emoji de un rata) que la estoy manteniendo yo sola. ¿Encima ahora hacés esto?”, agregó, dejando en claro que aún no llegó a un acuerdo con el cantante por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común y que no podrá postear imágenes de la menor en público.

"Sos un injusto, ¿y decís ‘batalla ganada’? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablás? Te odio. Sos una mentira y nos usaste cuando la gente compraba con vos, cuando pintaste la familia perfecta". G-plus

“Sos un injusto, ¿y decís ‘batalla ganada’? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablás? Te odio. Sos una mentira y nos usaste cuando la gente compraba con vos, cuando pintaste la familia perfecta. Todo lo que sube, baja, acordate hdp. Me seguçis haciendo la vida imposible, basura. Último estado que tiro”, cerró, visiblemente furiosa.

Foto: Captura de Instagram Stories

LA PALABRA DE L-GANTE TRAS REENCONTRARSE CON SU HIJA EN PLENO ESCÁNDALO CON TAMARA BÁEZ

Si bien la causa judicial por la cuota alimentaria de Jamaica -la hija que tuvo con Tamara Báez- sigue su curso, L-Gante contó cómo fue su reencuentro con su pequeña después de los fuertes cruces que mantuvo con su ex.

“Lindo día. Vi a mi hija al fin, ya era hora. No sabía qué hacer más que ponerme a hacer música y esto me subió el ánimo, la autoestima, todo”, se sinceró el jurado de Canta Conmigo Ahora en una nota que le dio a Socios del Espectáculo.

Por otro lado, ante la consulta sobre qué opinar sobre la posible incorporación de Tamara a El Hotel de los Famosos 2, el músico se sinceró: “Me acabo de enterar. ¿Es famosa? ¡Vamos todavía! Siempre quiso eso, ser famosa. ¿Si aprovechó todo lo que pasó? Y… puede ser. Yo no lucro con nada, demuestro lo mío”.

"LINDO DÍA. VI A MI HIJA AL FIN, YA ERA HORA. NO SABÍA QUÉ HACER MÁS QUE PONERME A HACER MÚSICA Y ESTO ME SUBIÓ EL ÁNIMO, LA AUTOESTIMA, TODO". G-plus

Por último, indagado por el arreglo económico con su ex , L-Gante cerró, contundente: “La hacen larga, la estiran. Todavía no sé cuál será el arreglo. Yo estoy dispuesto, es lo que te puedo decir. Después, que la hagan larga es cosa de los demás.”.