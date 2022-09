Furiosa respuesta de Cinthia Fernández luego de que Defederico la denunciara por no poder ver a sus hijas: "Ojalá, algún día dejes de dañar"

Luego de la fuerte denuncia mediática que hizo Matías Defederico a Cinthia Fernández por impedimento de contacto hacia Charis, Bella y Francesca (las hijas que tienen en común), la panelista de Momento D respondió furiosa y compartió capturas de la conversación por WhatsApp que mantuvo con el exfutbolista.

“Al progenitor le digo que puede buscar la presentación hecha hoy”, comenzó diciendo Cinthia en Instagram Stories con una foto que muestra la presentación que judicial que realizó en la Fiscalía. Y agregó, tajante: “Que haga lo que necesite hacer judicialmente. Ya no voy a soportar más lo que le están haciendo a mis hijas. No se entiende realmente qué quieren”.

“Efectivamente, el escrito presentado y ya está en Fiscalía este contenido. Ya no puedo más y de verdad ya estoy muy cansada”, agregó, con más fotografías de su charla con el padre de sus pequeñas.

"Que (Matías Defederico) haga lo que necesite hacer judicialmente. Ya no voy a soportar más lo que le están haciendo a mis hijas. No se entiende realmente qué quieren". G-plus

En medio de su descargo, la joven contó cómo se siente por esta situación y apuntó sin filtro contra Defederico: “¡No mucho más que esto! Ya, de verdad, no doy más. Hacé lo que quieras. Ésta es la única manera que puedo intentar para que tengamos un poco de paz y garantías en nuestras vidas. Yo, la verdad, me lo re mil merezco porque me rompo el lomo por ellas. Y ellas se lo merecen porque son únicas e inmensamente perfectas. Ojalá, algún día dejes de dañar y reviertas tu manera de ser ‘hombre y padre’”.

"Ojalá, algún día dejes de dañar y reviertas tu manera de ser 'hombre y padre'". G-plus

MATÍAS DEFEDERICO EXPLOTÓ PORQUE CINTHIA FERNÁNDEZ LE SUSPENDIÓ LAS VISITAS A SUS HIJAS

Lejos de conciliar una tregua, la relación de Matías Defederico y Cinthia Fernández parece no tener vuelta atrás. Ahora, después del nuevo escándalo que protagonizaron los padres de Charis, Bella y Francesca con denuncias y cruce de declaraciones incluidas, el exfutbolista hizo un fuertísimo descargo en las redes en las redes.

“(Cinthia) me suspendió el régimen de visita ahora porque se siente víctima. No estoy notificado de nada y así siempre, hace y deshace a su antojo”, comenzó diciendo Defederico en Instagram Stories donde, además, compartió una captura de su charla por WhatsApp con su exsuegra y madre de Cinthia, Johana.

“¡Estoy cansado de esta mujer que se la da de buena persona y es la única traba en la vida con mis hijas! No se puede vivir más así, no lo tolero más”, agregó, dejando en claro que piensa tomar cartas en el asunto.

"¡ESTOY CANSADO DE ESTA MUJER QUE SE LA DA DE BUENA PERSONA Y ES LA ÚNICA TRABA EN LA VIDA CON MIS HIJAS! NO SE PUEDE VIVIR MÁS ASÍ, NO LO TOLERO MÁS. ¡Y TE VOY A SACAR LA CARETA DE GRAN MADRE!". G-plus

“¡Y te voy a sacar la careta de gran madre!”, cerró, en un nuevo conflicto con su exesposa y esposa de sus pequeñas a quien denunció públicamente por impedirle ir a buscar a las nenas para pasar tiempo con ellas después del viaje a Punta Cana.

Fotos: Capturas de Instagram Stories