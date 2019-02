Lejos de conciliar una tregua y limas asperezas, la guerra que mantiene Ivana Icardi (23) contra Wanda Nara (32) tiene un nuevo capítulo. Enojada por una publicación que plasmó su cuñada en Twitter, la hermana de Mauro (25) volvió a lanzar filosos dardos hacia su cuñada.

Todo comenzó cuando Wanda compartió una postal en la red social donde se lo ve a su esposo con su mamá y la hija menor del clan: "Mauro, su madre e Isabella, una más bella que la otra", tituló.

Fue entonces que la exparticipante de Gran Hermano no ocultó su indignación al ver el posteo: "¿Cuando dejará de ser tan mitómana y de intentar mostrarle al mundo que mi hermano tiene relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día, no una vez cada mil años", comenzó diciendo.

"¡Ah no, pará! ¡Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu... idea! Sólo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera. ¡Se nos ríe el cucu! ¡Por dios!", arremetió en otra publicación.

Por último, Ivana respondió algunos comentarios de sus seguidores y cerró, tajante: "Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado".

¡Tremendo!

Ah no, pará! Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu.. idea! Solo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera 🤣 se nos ríe el cucu! Por dios!

En serio lo digo, yo con tanta plata y en su condición iría a un especialista a preguntar por qué miente todo el tiempo? Y a que la traten bien, porque NO es normal esto chicxs. Está bien que yo me desahogué,pero esta necesidad de MENTIR CON MI FLIA?En que nube de pedos vive?

Si ya todos en mi flia saben que no hablan nunca con mi hermano,ni lo ven, ni saben como está! Desde que está con vos y desde que entré a GH MENOS porque todos me apoyaron menos vos, y claro, mi hno para no aguantarte...🙄 no te da vergüenza quedar como una bobeta? 🤣