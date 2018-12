La furia de Ventura al aire tras enterarse de que tenía que pagar el espacio para seguir con su ciclo de radio Rivadavia

Al periodista le avisaron a último momento que su programa no seguiría si no "compraba" el espacio en 2019. Y así reaccionó.

Lejos de ser un programa más, Luis Ventura se despidió de Iluminados, el ciclo radial que conducía junto a Adriana Salgueiro por Rivadavia, explicando con bronca los motivos del sorpresivo final de su programa: según aseguraría luego en Involucrados, las autoridades de la radio le dijeron que su programa sólo podía seguir si pagaba 60 mil pesos por el espacio, que era de lunes a viernes de 22.30 a 24 horas.

"Hola. Soy Luis Ventura, uno de los conductores de un ciclo que lleva dos años en el aire. Dos años que se han hecho con mucho esfuerzo, creatividad y fuerza de voluntad, más allá de las condiciones adversas en las que ingresó esta empresa, esta radio", comenzó diciendo al aire.

"Lamentablemente, nos vemos obligados a decir adiós de manera abrupta, vergonzosa y de manera muy doliente, porque creo que no nos merecíamos la forma en que se comunica el termino de un ciclo. Hemos remado desde la injusticia y desde la dignididad de un grupo de trabajo, donde hemos perdido soldados por no soportar estar dos años sin cobrar un centavo", agregó.

Luego, disparó contra los responsables de la emisora: "Desgraciadamente, esta empresa estuvo plagada de rufiantes, delincuentes, estafadores que vaciaron una radio emblemática de la radiofonía Argentina. Dejaron el despojo de una emisora que hoy da vergüenza las condiciones en las que se encuentra. Y me duele en el corazón".

Además, reveló que la noticia le llegó a través de un audio de WhatsApp, 24 horas antes de que decida este jueves 27 de diciembre dirigirse a los oyentes para anunciar el final del ciclo: "La persona que nos tendría que haber explicado y contenido, por haber tenido un día muy estresante no puso la cara, ni el pecho, ni el corazón... como lo venímos poniendo día a día durante dos años".

"Me voy llorando, con un puñal clavado en el medio del pecho y la garganta hecha un nudo, porque ya no puedo explicar la indignación que me embarga. Esto es una vergüenza, es todo oscuridad y de esta manera oscura, lamentable y humillante me voy de esta casa", añadió sobre su estado anímico.

"Lamentablemente, todos los ladrones, estafadores y delincuentes que se llevaron toda la guita y vaciaron esta empresa, andan sueltos por la calle caminando como verdaderos señores. No les conocemos las caras, pero existen y tienen nombre y apellido. De esta manera me voy. Esto lo digo acá, en la Antártida y en la Luna y se lo digo en la cara al primero que se me cruce, lo que hicieron con nosotros y con todos los trabajadores de radio Rivadavia es realmente humillante y vergonzoso. Muchas gracias a los oyentes, a mis compañeros y a los laburantes que todavía estoicamente están haciendo el aguante porque siguen colghados del piolín de la esperanza", prosiguió.

Asimismo, tras compartir su malestar en la radio, Ventura también dijo lo suyo la mañana siguiente en Involucrados: "Yo tenía un contrato. La gente que me firmó ese contrato se fue y yo me quedé mano a mano a mano con la vida. Me dijeron 'quédese, Ventura. Porque usted es un hombre que nosotros queremos tener en nuestra progrmación porque le da prestigio, porque atrae auspiciantes'. Y ellos ponían la pauta publicitaria adentro de mi programa y yo comercializaba el resto. De esa manera, sobrevivimos un año y pico".

"Ayer me entero por el último orejón del tarro de la radio que a partir del 2019, yo tenía que entrar a pagar sesenta mil pesos por mes. No me la banco. Es más, me proponían un mes de gracia, es decir que siguiera trabajando hasta el 31 (de este mes), me regalaban el mes de enero, pero a partir del primer día de febrero tenía que empezar a pagar sesenta mil pesos. Eso no se habla por WhatsApp", cerró, sin filtro.