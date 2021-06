La furia de Oscar Ruggeri porque aún no pudo vacunarse contra el covid: "Me están haciendo calentar"

Enojado y sin filtro, Oscar Ruggeri, que pronto cumplirá 60 años, hizo un fuerte descargo por aún no haber sido vacunado contra el covid. El exfutbolista está preocupado porque todavía no le dieron turno para su vacunación.

"Yo voy a cumplir 60 y no me vacunaron. Es una cosa... Se ve que me ven en la lista y deben decir 'a este tiralo para atrás, a este vamos a darle la última vacuna que ande por ahí, la que haya perdido la cadena de frío se la damos a este'", dijo en el ciclo de deportes del que forma parte en ESPN.

"Estoy viendo en la cola que me pasan como parado...", se quejó Gustavo López, conductor del programa. A lo que el exfutbolista le contestó: "Ah... A mí también... Y esos que se golpean el pecho diciendo 'me vacuné' y tienen cuarenta y pico (años)".

Además, también se mostró indignado porque a su mamá aún no le dieron la segunda dosis: "Cumple 88 años ahora y todavía no le dieron la segunda. Está esperando desde hace más de tres meses. Está en Corral de Bustos (sudeste de Córdoba). Ya les dije... ¿Cuántas personas de más de 80 años puede haber en Corral de Bustos? Somos 10 mil habitantes, me están haciendo calentar... Y los voy a empezar a putear, a todos".

Y se despidió apuntando fuerte contra los menores de 60 que ya se vacunaron. "Y los voy a putear a todos esos irresponsables que los vacunaron con 40 o 30 años, que le sacaron la vacuna a esta gente grande. Con esos más caliente estoy, más enojado... Y gritan '¡me vacuné!', con 30 o 35 años y no tienen nada", exclamó.