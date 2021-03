La furia de Julieta Prandi por el fallo que permite a su ex seguir viendo a sus hijos: "Nada impide que venga y me los saque"

La semana pasada Julieta Prandi relató en los medios que su ex Claudio Contardi abandonó a sus hijos en la puerta de su casa “como dos paquetes de basura” aduciendo que “no los aguantaba más”. Ante esta situación, la modelo realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y desde entonces los pequeños Mateo y Rocco han quedado a su cuidado, aunque ella se enteró en los últimos días que la Justicia hizo caso omiso a un pedido de interrupción de régimen de comunicación con el empresario.

“Después de la denuncia que hicimos por el abandono de mis hijos en la puerta, pedimos al juez que se interrumpa el régimen de comunicación hasta una nueva audiencia en la que van a analizar a los menores, cuál es el deseo de ellos, que es lo que están sintiendo y cómo podemos seguir con estas situaciones de violencia”, le contó Prandi a Implacables a la salida de su ciclo radial.

La modelo contó que, pese a que la resolución del juez debía ser “de carácter urgente”, el fallo salió recién 48 horas después con un resultado negativo para ella y los niños. “Con esta resolución, él podría buscar a mis hijos por mi casa o por el colegio. Ante esta situación, Mateo no quiere saber nada con ir con el padre y se largó a llorar”, contó.

Asimismo, Prandi contó que el fallo del juez fue como un pequeño llamado de atención hacia su ex por haber abandonado a sus hijos en la vía pública. “El señor Contardi puede mantener el régimen de comunicación, pero por favor acátese a las normas. Fue como decirle ‘te mandaste una cagada, pero portate bien ahora’”, dijo indignada antes de aclarar que los nenes continúan bajo su cuidado.

“Los tengo conmigo, pero nada quita que venga a la puerta de mi casa, me cague a trompadas y me saque a los chicos, porque el juez y la Justica lo están avalando”, agregó en diálogo con el ciclo de El Nueve. “No sé qué más tiene que pasar, si no fuese famosa y no tuviera a los medios de comunicación, y no tuviese a Ana Rosenfeld que hacen visible mi caso, yo podría estar muerta. (...) Si mis hijos tienen miedo y no quieren ir con su papá, que me denuncien", dijo, desafiante.

"La situación es de un grado de violencia absoluta y de una negligencia y un mirar para el costado gravísimo”, señaló en referencia a la crisis de violencia de género que ha generado decenas de mujeres asesinadas en los primeros dos meses del año. “Estamos hartas de ver en televisión casos de mujeres que, la que se salva, aparece toda golpeada. (...) Yo fui amenazada de muerte para irme de esa casa, pasé todo tipo de violencia en esa casa, y mis hijos fueron testigos de todo lo que el padre hace constantemente. Y el año pasado hubo otra denuncia de violencia familiar porque algo muy grave le pasó a uno de mis hijos en esa casa. Ya me cansé de denunciar y que miren para otro lado”, advirtió.

“No estoy pidiendo que me devuelvan mi casa, que me la tendrían que devolver, estoy pidiendo que me cuiden a mis hijos, que no me expongan a que, si ellos no quieren ir con el padre porque es un violento, un misógino, un maltratador y un psicópata, además de un estafador, no pueden obligarlos a estar con él cuando no quieren”, explicó la modelo. “Si mis hijos tienen miedo y Mateo no quiere ir con su papá, que me denuncien. Si no defiendo yo a mis hijos, no lo hace nadie. Espero que este fin de semana no tengamos noticias desagradables”, concluyó.