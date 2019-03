En medio del duelo por la muerte de su madre en situaciones que están en plena etapa de investigación judicial, la hija mayor de Natacha Jaitt enfureció con unas llamativas declaraciones de Andrea Rincón. A través de Twitter, Antonella Olivera Jaitt (20) salió al cruce de la actriz tras escuchar una entrevista de Los Ángeles de la Mañana en la que Andrea se refirió a Natacha.

Dejame ver si entendí @andrearincontop, queres decir que apoyas a las victimas y mujeres que luchan por sus derechos, pero, a mí mamá no la ayudaste porque tenías tus diferencias ? Osea no sabía que categorizabas tu caridad de una manera tan despectiva. https://t.co/45bVlzDTvm — Antonella Olivera Jaitt (@Antonellajaitt) 14 de marzo de 2019

En el marco de una manifestación pública por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia machista, la ex Gran Hermano 2007 expresó: "Con Natacha Jaitt no tuve una buena experiencia. No voy a hablar de ella porque las personas que no están no pueden defenderse, no se habla, es más, que en paz descanse. Yo no es que no tuve una buena relación, ella... no importa, no se habla de las personas que no están... De hecho, yo jamás hablé de ella, nunca, jamás en la vida, no lo voy a hacer ahora que no está".

En relación a la falta de apoyo del Colectivo Argentino de Actrices a la denuncia judicial de Natacha Jaitt sobre violación, la artista expresó: "Si yo hubiese estado en el colectivo de mujeres no sé qué hubiese hecho porque de mí ella ha dicho tantas barbaridades que no eran ciertas que no sé. La verdad es que no sé qué es lo que pasó, y no sé qué pasó con su muerte tampoco. Fue espantoso lo que le pasó, y a mí me tocó porque saben que tuve problemas (de adicciones). Por más que haya sido una persona que dijo horrores de mí, sin conocerme, tengo empatía”.

Acto seguido, Andrea Rincón concluyó: “No puedo poner las manos en el fuego por una persona que ha mentido sobre mí, ¿cómo voy a creerle? No puedo, no sé, soy un ser humano, no soy una máquina, no sé. Además no podría acompañarla porque me genera miedo, ella me generaba miedo, perdón, no quiero... perdón".

Entonces, Antonella Olivera Jaitt manifestó su bronca en Twitter: "Dejame ver si entendí @andrearincontop, ¿querés decir que apoyás a las victimas y mujeres que luchan por sus derechos, pero, a mí mamá no la ayudaste porque tenías tus diferencias ? Osea, no sabía que categorizabas tu caridad de una manera tan despectiva".