La furia de Claudio Paul Caniggia con el cronista que le preguntó por Mariana Nannis: "Sos un maleducado"

Claudio Paul Caniggia tuvo una fuertísima reacción con Pedro, el cronista de A la Tarde, en la puerta del hotel Faena luego de que le preguntara por la causa judicial con su ex mujer, Mariana Nannis.

“¿Quería preguntarte por el tema de que tu abogada renunció, no te va a estar representando, ¿qué pasó?”, indagó el notero y el exfutbolista continuó su camino hasta su auto.

“¿Quién? No sé de qué estas hablando”, le respondió y luego de que el periodista se acomodara al lado de la puerta del coche, Caniggia disparó: “No, no, no... ¿Podés salir de acá?”.

"¿Podés salir de acá? Dale, salí, pero salí querido sos un maleducado". G-plus

Por su parte, Pedro continuó insistiendo. “Te quería preguntar, con todo el respeto, ¿Reconocés que ejerciste violencia contra Mariana Nannis en algún momento?”, repreguntó y Claudio lo echó: “Dale, salí, pero salí querido sos un maleducado”.

Más sobre este tema La furia de Claudio Caniggia contra la prensa por el escándalo con su hijo Alex y Mariana Nannis: "Dedíquense a otra cosa"

CUÁNTO DEBEN MARIANA NANNIS Y CLAUDIO PAUL CANIGGIA DE ALQUILER

La periodista Cora de Barbieri reveló en A la Tarde que Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis deberían una suma altísima de alquiler, deuda que habrían contraído mucho antes de la separación.

“¿De cuánto sería la cifra en euros que la expareja debería pagar? Medio millón. Son propiedades de lujo. La deuda es de los dos porque no están divorciados”, aseguró en la emisión de América.