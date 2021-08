La furia de Cinthia Fernández con los que critican su forma de hacer campaña: "A las actrices ensobradas que hacen política no les dicen nada"

La campaña de Cinthia Fernández para ser electa como diputada por la provincia de Buenos Aires sigue viento en popa con un impresionante despliegue mediático debido al alto perfil de la bailarina. Sin embargo, la panelista de LAM se siente atacada por políticos, actrices y periodistas por tratar de llamar la atención con publicaciones de Instagram en las que aparece bailando en ropa interior o directamente sin vestimenta alguna, y devolvió la gentileza con creces en A la tarde.

“No me traten de ignorante por mostrar el culo, porque con este escote te puedo decir lo mismo que entangada. Hablen de la prostitución del poder, porque Baby Etchecopar habla un montón y estuvo con todos”, dijo Cinthia frente al notero del ciclo de América. “Todos son prostitutos del poder, y a la que le rompen las pelotas por mostrar el culo es a mí. En mis redes sociales hago lo que se me canta y nadie me va a venir a decir qué me tengo que poner y qué no”, agregó la bailarina.

“Si le doy una connotación política (a mis publicaciones), es mi problema porque hay actrices que hacen videos con connotación política y nadie les dice nada, y muchas de esas actrices están ensobradas, ¿y sabés quienes somos los que pagamos la prostitución de esas actrices y periodistas que vemos en la primera fila en todos los actos de todos los gobiernos?”, preguntó en otro tramo de la entrevista.

“A mí lo que me gustaría es que alguien se ocupe de la cuota alimentaria porque no lo hace nadie. Se centraron más en mi culo que en escuchar mis propuestas, mientras los políticos, que ven cómo se les vienen encima las elecciones, empezaron a decir sus propuestas recién ahora”, concluyó Cinthia Fernández.