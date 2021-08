El fuertísimo mensaje de Maxi López a sus hijos en medio de su pelea con Wanda Nara: "No voy a rendirme"

Maxi López posteó en Instagram una tierna secuencia de fotos de sus hijos con Wanda Nara, Valentino, Benedicto y Constantino, jugando al fútbol. En medio de su conflicto judicial con la mamá de sus hijos, el deportista contó que los extraña un montón y que aunque "el camino sea difícil" seguirá adelante por ellos.

"No dejes nunca que nadie te diga de que eres capaz. Si tienes un sueño persíguelo... Sin que nada más importe. Y cuando venga alguien y te diga 'no vas a llegar a ningún lado', dejalo ahora que estás a tiempo. Eso es imposible... Casi nadie lo consigue; eres un soñador", expresó.

Y siguió, contundente: "Tu le vas a decir 'no voy hacer lo que tu quieras ni lo que parece que está bien... Ni ninguna cosa que no sienta que quiero hacer porque la vida es demasiado corta como para no llenarla haciendo lo que nos hace felices. Y si tengo que gastar mi tiempo con algo, será con lo que más amo".

Más sobre este tema Fuertísimo mensaje de Wanda Nara a sus hijos en pleno escándalo con Maxi López: "Ellos contarán quién fue su mamá" El contundente posteo de Maxi López tras las informaciones sobre el supuesto enojo de sus hijos con él

Antes de cerrar, remarcó que luchará para volver a estar cerca de sus hijos. "No voy a rendirme y por más duro que parezca el camino, por más sudor que gaste, llegaré hasta el final…", sentenció.

Luego de que él afirmara que Wanda no permitiría se reúna con sus hijos, la Justicia lo declaró "deudor alimentario" por no hacerse cargo como corresponde de la cuota de alimentos de los nenes.