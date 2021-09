Fuertísimo descargo de Yanina Latorre contra Jimena Barón: "La tóxica sos vos"

Yanina Latorre le contestó a Jimena Barón, quién se mostró enojada por las críticas que recibe de su parte. Todo comenzó cuando la panelista reconoció en Los Ángeles de la Mañana que estaba celosa de su amistad con Lizardo Ponce y la actriz manifestó que últimamente siente que está “bastante bardera” con ella.

“Yo la amo pero podemos criticar su papel en el jurado, basta de querer a alguien y tener que decirle todo que sí. Se ofenden por todo, yo no soy chupamedias, por ahí fue porque yo dije que estaba celosa de ella y Lizardo. ¡Qué pesada!”, expresó la angelita en la emisión de eltrece.

Tras escuchar que la jurado de La Academia definió su vínculo con Lizardo como una “amistad tóxica”, la periodista arremetió con todo: “Jimenita de mi amor te enganchaste, la tóxica sos vos. No te maté últimamente, al contrario, me divierte tu papel en el jurado, no te voy a chupar las medias”.

Finalmente, Yanina explicó que tan solo fue un comentario que hizo en vivo: “Decir que te pone celoso algo no es ser tóxico, tóxico sería si lo llamo, te llamo o te persigo. Fue un chiste que estábamos hablando acá, los tóxicos serán ustedes, yo hice un comentario”.