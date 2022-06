Fuertísimo descargo de Cande Tinelli por las críticas a sus tatuajes: "Nada peor para el hater que verte feliz"

Muy enamorada de Coti Sorokin, así se la ve a Cande Tinelli de vacaciones con su pareja.

Tras una tarde playera, la hija de Marcelo Tinelli compartió una foto en bikini, de espaldas y recostada en la arena.

Y comenzó a recibir críticas por tener el cuerpo tatuado.

Harta de los comentarios mala onda de los haters que opinan sobre su corporalidad, Cande les puso los puntos.

FUERTE DESCARGO DE CANDE TINELLI A LOS HATERS QUE SE BURLARON DE SUS TATUAJES

"Gracioso y bastante triste a la vez ver los comentarios sobre mi cuerpo, estando en 2022. Después tiran frases 'mi cuerpo, mi decisión' pero son lxs primerxs en criticar al otro...".

"Consejo: hagan lo que se les antoje el ort... con su cuerpo y su vida. La gente siempre va a criticar todo, todo, todo lo que hagas", expresó, contundente, a través de sus stories de Instagram.

"Yo AMO cada uno de mis tatuajes. Eso es realmente lo único que importa" G-plus

Y reivindicó sus tatuajes.

"Yo AMO cada uno de mis tatuajes. Eso es realmente lo único que importa", sentenció.

CANDE TINELLI APUNTÓ CONTRA LOS CANONES DE BELLEZA OPRESORES

Tras hablar de sus tatuajes, Cande también reflexionó mediante un extenso posteo los peligros de la presión estética que ejerce la sociedad sobre las personas.

"Si sos flacx, te critican (pero a su vez es lo que está estéticamente mejor visto en esta sociedad, ¿no?), Si sos gordx o engordaste, te van a criticar también y hasta se ríen; te hacen memes quizás. Entonces MIEDO, no comamos. No disfrutemos de las mejores cosas del mundo: comer", dijo.

Pero también, en otro fragmento, remarcó que a muchas personas les cuesta ver al otro feliz.

"Yo siempre quise encajar, toda mi adolescencia ¿Y saben qué logré? Ser una infeliz" G-plus

"Si de golpe te está yendo bárbaro y te ven feliz, CAGAST.... Nada peor para el hater que verte feliz. O sea, NO. Si yo soy un infeliz, vos también tenés que serlo. Que si ténes o no tenés. Por ambas cosas también te critican, ¿no? Si te tocó tener un mayor poder adquisitivo por lo que sea, preparate porque te van a asesinar. No podés tener más que el otro, no, ni se te ocurra mostrarlo encima porque te van a destruir. Oculta tu vida y tu felicidad".

CANDELARIA TINELLI YA NO BUSCA ENCAJAR

Antes de cerrar, la hija de Marcelo remarcó que a pesar de las críticas seguirá mostrándose como es; fiel a sí misma.

"Todos queremos encajar, yo siempre quise encajar, toda mi adolescencia ¿Y saben qué logré? Ser una infeliz. Así que de corazón les hablo, basta. De verdad, sean libres. Hagan su vida. Nunca van a tener paz porque siempre va a haber algún gil/gila que venga a querer interrumpir nuestra felicidad... No te enganches. Lo que esa persona dice de vos, es simplemente un reflejo de su vacío emocional", sentenció.