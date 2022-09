Fuertísima frase de Estefi Berardi contra Wanda Nara: "¿Te pensás que a los hijos no les duele lo que hace la madre?"

Estefi Berardi reaccionó fuerte al leer el mensaje con el que Wanda Nara comunicó su separación de Mauro Icardi, tras 9 años de amor y dos hijas en común, Francesca e Isabella.

"No voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", escribió la empresaria en una historia de Instagram, pidiéndole a la prensa que aborden el delicado tema con respeto por los menores.

Expuso en posteo de Wanda en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), Estefi leyó un fragmento del descargo de Icardi y disparó sin filtros contra la expareja.

"Obviamente los programas de chimentos les venden las mentiras, más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y, a veces, nos gusta jugar con tanta pavada que inventan", reprodujo la panelista, con la publicación de Icardi en cámara. Y se despachó letal: "¡Están mal de la cabeza estos dos! ¡Vayan a terapia!".

Analizando el comunicado en redes de Nara, Carmen Barbieri opinó con mayor cautela: "Si Wanda dice que entendamos que es dolorosa la separación por los hijos, y para de postear, yo estoy del lado de ella".

Sin embargo, Berardi no coincidió y le dedicó una tremenda frase a la empresaria: "¿Pero vos te pensás que a los hijos no les duele ver la ridiculez que hace la madre en las historias, dando mensajes que no son claros para jugar con la intimidad de su familia? Los más grandes usan el celular".

En consonancia con su compañera, Pampito agregó, picantísimo: "Wanda es mediática. ¿Qué hizo Wanda Nara? ¿Cuál es el talento de Wanda Nara más que ser quilombera en la tele?".

EL COMUNICADO COMPLETO DE WANDA NARA SOBRE SU SEPARACIÓN DE ICARDI

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí", escribió Wanda Nara, el jueves a la noche.

Y agregó, con contundencia: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos. Wanda".