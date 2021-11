Fuertísima frase de Cinthia Fernández contra China Suárez: "Cuando Eugenia Tobal había perdido un hijo no se acordó"

El recuerdo de Cinthia Fernández de un viejo enfrentamiento con China Suárez fue el pie para repudiarla sin filtros: "Ella te tira siempre con que es madre, pero cuando Eugenia Tobal había perdido un hijo no se acordó".

La ácida referencia de la panelista de Los Ángeles de la Mañana reflotó el escándalo de 2011, cuando Tobal perdió un embarazo en la novena semana de gestación, fruto de su breve matrimonio con Nicolás Cabré, y en ese contexto al poco tiempo la China blanqueó su romance con quien se convertiría en padre de Rufina (8).

"Para el Día del Amigo me parece que no tiene muchos llamados", ironizó Cinthia contra la tercera en discordia en la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

CINTHIA FERNÁNDEZ REVELÓ POR QUÉ CHINA SUÁREZ LA BLOQUEÓ EN INSTAGRAM

En mayo de 2020 había explotado la polémica por la promoción de máquinas para realizar tratamientos estéticos, y la China había comentado en Twitter: "No quiero vender ninguna maquinita para la cara. Gracias".

Desde LAM, Cinthia la había cruzado: "Es el Instagram de ella que tiene una parte exclusiva para esto, igual que tenemos nosotras por eso no tiene nada de malo, solo que no hay que tirar mala leche a los colegas porque todos estamos trabajando y mucha gente que no es del medio y también tiene un trabajo extra".

Por eso, este jueves Cinthia Fernández admitió su conflicto 2.0 con China Suárez: "Me bloqueó hace mucho tiempo por el tema de la maquinita. Estaba indignada porque ella promocionaba la contra y tiró caca contra nosotras".

Cuando Ángel de Brito recordó que en medio del escándalo de las maquinitas, la China le recriminó que estaba embarzada, Cinthia afirmó fuerte: "Ella te tira siempre con que es madre, pero cuando Eugenia Tobal había perdido un hijo no se acordó".