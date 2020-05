Fuertes mensajes de Cinthia Fernández contra China Suárez tras su catarata de tweets: "¡Estar embarazada no te santifica!"

Días antes de que estallara el escándalo da las “maquinitas” promocionadas por muchas famosas, China Suárez sorprendió al lanzar un tweet diciendo que no le interesaba publicitarlas. Rápidamente, Cinthia Fernández salió al cruce de la actriz ya que ella defiende la venta del producto de belleza que ella también realiza por sus redes.

Cinthia incluso aseguró que la China promocionaba otra marca de las “maquinitas” y las especulaciones hicieron que la mujer de Benjamín Vicuña estallara en Twitter contra ella y Ángel de Brito: “¿Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto. No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca. Las cosas que uso para la cara, ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente”, lanzó la joven.

Cinthia no dudó en responderle, con el estilo picante que la caracteriza: “¡La arrobaría pero me bloqueó la Chaina! Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, sino lo hacés del personal, eso es porque cobrás comisión al igual que nosotras, cosa que no tiene nada de malo, tranquila”, escribió reiterando que la actriz supuestamente promociona un producto similar.

"¡Estar embarazada no te santifica! Todos estamos sin paciencia en esta cuarentena y con la lengua floja así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe" G-plus

Y agregó: “¡Y estar embarazada no te santifica! Todos estamos sin paciencia en esta cuarentain y con la lengua floja así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe, chiloftbeauty. Solo es información. Relax que no es un delito trabajar”, llamando a Suárez como la cuenta de Instagram que le adjudica.

“¿Decir reclutar gente no es seguir tirando veneno? No o reclutamos ni obligamos a nadie. Recomendamos igual que vos y justamente mostré la información de qué haces lo mismo, porque te sigue mucha gente y está bueno que sepan que es un trabajo. Tanto nuestro como de muchas mujeres que salieron adelante económicamente vendiendo productos que son buenísimos, así como lo puede ser el tuyo. Es una manera de venta. No hay que juzgar la próxima”.