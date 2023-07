"Si es culpable, yo lo entrego de los pelos": fuertes declaraciones del papá de L-Gante

A casi 50 días de que Elián Valenzuela –más conocido como L-Gante- quedara detenido después de que le imputaran los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego; su papá, Miguel Ángel Prosi, fue contundente al hablar de la causa de su hijo.

“El día que la Justicia compruebe que Elián es culpable, pero lo llevo yo de los pelos a la cárcel. Yo soy así, nosotros pagamos todas las deudas y todo lo que hacemos. Yo me comprometo a eso que soy el padre, y la madre también”, comenzó diciendo el hombre en una nota que dio para Desayuno Americano.

“Si hay algo que tenemos, que es fundamental, es que nosotros no mentimos. Vamos a ir a la Justicia con la verdad, no con artilugios de ‘qué dijo’, ‘qué no dijo’. Vamos a ir con lo que corresponde. No pedimos que la Justicia sea benévola con Elián, le pedimos que haga lo que corresponde, nada más”, agregó.

Y cerró, tajante: “Yo no soy el papá de Heidi. Que le den la pena que corresponda. Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. ¿Qué tiene que hacer acá? En este caso, el barrio es lo mejorcito que hay porque acá hay gente humilde y trabajadora, al barrio lo arruinan uno par de granos”.

LA MAMÁ DE L-GANTE REVELÓ CÓMO VIO A SU HIJO EN SU ÚLTIMA VISITA A LA CÁRCEL

A poco de cumplirse un mes desde que Elián Valenzuela –más conocido como L-Gante- quedara detenido después de que le imputaran los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego; la mamá del cantante, Claudia Valenzuela, contó cómo vio a su hijo.

“La última vez que lo vi a mi hijo fue el martes pasado y lo vi bien”, comenzó diciendo Claudia en su visita a Secretos Verdaderos, el programa que conduce Luis Ventura por América, sobre las sensaciones que sintió al estar cara a cara con el artista.

“Él está bien, pero ansioso; más ansioso que nosotros porque está ahí adentro”, agregó, dejando en claro cómo vive el joven sus días preso. Y cerró, firme: “Fuera de la ansiedad, Elián está bien y fuerte”.