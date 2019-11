Fuerte vaticinio sobre la boda de Pampita y Roberto García Moritán: "Hay energía de violencia, de malos tratos"

A dos meses de haberse puesto de novia con Roberto García Moritán, Pampita anunció su casamiento. Y a una semana de la esperadísima celebración, el 22 de noviembre, una especialista en metafísica china, Rafaela Rubin charló con la revista Paparazzi y remarcó que la fecha elegida, energéticamente, no es la recomendable para unirse en matrimonio.

"La fecha en la que se va a realizar la boda no está buena. Se casa con una energía que no está buena para eso, no asiste a la pareja", comenzó diciendo la mujer.

Y aconsejó a todos aquellos que planean unir sus vidas el 22 de noviembre: "Para todos los que se casan en esta fecha hay amantes, riesgos, incomprensión y agresión con el tiempo".

En la misma línea. Rafaela remarcó que "esta relación no va en buenos términos". "Hay energía de violencia, de malos tratos", agregó.

Y antes de cerrar, explicó cuándo es ideal unirse en matrimonio: "Te tenés que casar en un día en que la energía te asista, donde haya amor, armonía y prosperidad".