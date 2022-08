Fuerte sincericidio de Locho Loccisano sobre el ataque de pánico que sufrió en El Hotel de los Famosos: "Creo que no lo voy a poder digerir nunca"

Luego del susto que había despertado Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos después de un desafío para dirimir su continuidad en el programa de eltrece terminara en un ataque de pánico, el jurado de Canta Conmigo Ahora sorprendió al hablar de aquel episodio del que se hicieron eco varios medios y fue seguido por los fanáticos del reality.

“El episodio de ataques de pánico todavía no lo vi, no lo puedo ver, me hace mal. Creo que no lo voy a poder digerir nunca, nadie se quiere ver así. Fue mucho tiempo que después tuve que estar medicado. Alicia, la psicóloga me ayudó mucho con la contención”, reveló Locho, contundente, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a los cruces con sus excompañeros, remarcó: “El Hotel fue la experiencia más significativa de mi vida. Salí hecho otra persona de ahí, salí más maduro, más seguro. Perdonar es divino, perdoné a todos, con muchos no me interesa seguir teniendo relación”.

“A Martín Salwe no me lo quiero cruzar de cerca, a Sabrina Carballo tampoco y con Lissa Vera quedé mal después de las cosas que vi. No dudo de que dentro de un tiempito quiera tomar un café con alguno como para entender qué se les pasaba por la cabeza, pero ahora no tengo ganas”., continuó, tajante.

Por último, indagado por su relación con Majo Martino, cerró: “Estoy en un momento muy lindo, pasándola muy bien, muy cómodo. Con ella nos estamos conociendo. Estamos dando los tiempos para conocernos”.

MARTÍN SALWE DUDA DEL ROMANCE DE LOCHO LOCCISANO Y MAJO MARTINO

Luego de su relación con Majo Martino terminara de quebrarse en El Hotel de los Famosos, Martín Salwe habló de la relación que comenzó la joven con Locho Loccisano y dio que hablar con sus picantes declaraciones.

“Yo les puedo decir que adentro de El Hotel de los Famosos, Majo era como que se escapaba de Locho, y acá afuera están como juntos. Es raro, no sé, porque adentro no pasaba nada”, comenzó diciendo el locutor en Estamos en América.

“Ahora están juntos. Yo lo entiendo eso, veo las fotos. El otro día, hubo un festejo de la gente del Hotel y fueron los dos juntos y estuvieron a los besos”, agregó, hablando del gran presente que atraviesan los exparticipantes del reality de eltrece.