Fuerte sincericidio de Cinthia Fernández al hablar de Luciana Salazar: "No la soporto y siempre va a ser así porque me hizo mucho mal"

Lejos de que el enojo que generó la actitud de Luciana Salazar con Martín Baclini -cuando Cinthia Fernández estaba de novia con el empresario- quedaran en el pasado, la panelista de Los Ángeles de la Mañana volvió a opinar de la participante de La Academia y fue letal con su definición.

“Luciana y Martín son personas libres. A mí lo que me da lástima quizás es que… yo siempre quedo como una loca cuando lo digo, pero yo no la soporto a Luciana y es un problema personal y elijo mezclar lo personal con sentarme en un panel y criticarla porque no la ‘fumo’”, comenzó diciendo Cinthia en una nota para Intrusos, tras las imágenes que se difundieron donde se lo ve a su ex con la modelo cenando en un restaurante.

“Eso va a ser siempre así porque yo la pasé mal con esa chica porque interfirió un montón en mi relación (cuando estaba en pareja con Baclini)”, agregó, sin esconder lo que le genera Salazar.

“Si bien no sólo ella tiene la culpa sino también Martín, que es la persona con la que yo estaba en su momento, porque no supo cómo manejar ciertas cosas. Yo siempre dije que ella arma las cosas”, cerró Cinthia, tajante.