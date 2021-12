Fuerte versión de separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs: "Llamó la atención que él no la saludó por el cumpleaños"

Estefanía Berardi se hizo eco del fuerte rumor de separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs en Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas.

"Ayer cumplió años la mujer de De Paul. Hace un año que él no sube nada con ella. O no sé si De Paul lo borró. No hay fotos de él con la mujer este 2021, pero si mirás para atrás, todos los meses subían cosas", dijo la panelista tras inspeccionar las redes sociales de Rodrigo y Camila.

En esa línea, Berardi agregó: "En los últimos tiempos se habló de crisis. Ahora llamó mucho la atención que ayer De Paul no felicitó por el cumpleaños a su mujer. No subió nada a las redes y antes lo hacía".

"Llamó mucho la atención que ayer De Paul no felicitó por el cumpleaños a su mujer. No subió nada a las redes y antes lo hacía". G-plus

"Ella subió cosas de su cumpleaños y él no estaba. Pero ella se llama al silencio. Hay sospechas de que acá habría una separación", apuntó la panelista, potenciando la versión de ruptura.

RODRIGO DE PAUL Y CAMILA HOMS SE CONVIRTIERON EN PADRES POR SEGUNDA VEZ

En julio, Rodrigo de Paul y Camila Homs agrandaron su familia con el nacimiento de su segundo hijo, Bautista, y De Paul le dio la bienvenida en redes con una emotiva foto del bebé, con un especial mensaje de amor a Camila.

"Qué leona sos, amor mío. Te amamos", escribió el futbolista en la historia de Instagram, con la que comunicó la feliz noticia. De Paul y Homs ya son padres de Francesca.

RODRIGO DE PAUL NEGÓ LA VERSIÓN DE ROMANCE CON CHINA SUÁREZ

A mediados de octubre, Rodrigo de Paul negó contundentemente haber mantenido algún tipo de contacto con la China Suárez, tras la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

En diálogo con Flavio Azzaro, el futbolista desmintió los rumores de romance y aseguró que nunca tuvo nada que ver con la actriz.

Más sobre este tema Rodrigo De Paul fue ovacionado por Nico Vázquez, Gime Accardi y Benjamín Rojas tras asistir al teatro con su esposa

"Se volvieron locos. No sé de dónde salió eso, no la vi en mi vida a la China. No sé quién dijo eso. Te lo juro por mi hija Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde", expresó el jugador de la selección argentina a la emisión de Crónica Tv.

Semanas atrás, en Intrusos también vincularon a Rodrigo de Paul con Tini Stoessel.