Fuerte revelación de Florencia Peña: "A los 18 años, un compañero de elenco me tocaba"

Florencia Peña reveló la grave situación de abuso que sufrió cuando tenía 18 años en manos de un colega. "A los 18 años yo tenía un compañero, que no voy a dar el nombre y que ya era grande en ese momento, que me tocaba. Y con mi personalidad yo le decía 'no me toqués...'", contó en Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff.

"Entendiendo que yo, con las tetas que tenía... estaba bien que me las quisieran tocar. Nunca se lo dije, creo que él no se da cuenta o no sabe. Me parece que nunca entendería, hay algo del machismo y del patriarcado que en ciertos hombres no va a cambiar nunca", agregó.

“Desde que lo entendí, no me lo volví a encontrar. Me lo volví a encontrar muchas veces, pero no había entendido que eso había pasado. Si me lo volviera a encontrar, quizás se lo diría", reconoció Florencia.

"Lo interesante de este momento, más allá de buscar los culpables, es que nosotras podamos criar a nuestros hijos varones e hijas mujeres sobre la desnaturalización de estos hechos que para nosotras antes eran comunes", concluyó la actriz.