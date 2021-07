Fuerte respuesta de Virginia Gallardo a Calu y Marou Rivero tras el escándalo del robo en el mercado: "Tenemos pruebas suficientes"

Virginia Gallardo hizo referencia a la publicación que hizo Marou Rivero luego de que en Intrusos revelaran la información que la tuvo como protagonista de un supuesto robo en un mercado. Desde la emisión de América, la panelista respaldó la información que dieron en el programa y apuntó directamente a la hermana de Calu.

“Lo leí y no me sentí en ningún punto identificada, obviamente nos arroba para que sepamos que está hablando de nosotros pero nos pone en una carga emocional de su salud de mental sobre qué podría haber sentido o sobre lo que nosotros quisimos transmitir, lo cual no me representa ni un poco”, comenzó la intrusa.

"Si tenemos que salir a pedir disculpas, consideramos que tenemos pruebas más que suficientes, pedimos las disculpas necesarias, pero acá no hay ningún otro tipo de intención de hacerla sentir mal”. G-plus

Luego, Gallardo continuó contundente: “Nosotros estamos acá trabajando, confiamos en nuestros conductores, colegas y compañeros que traen una información y por algo lo cuentan. Todas las preguntas fueron genuinas, sin saber de qué hablábamos, si ella lo sintió personal porque después se dijo su nombre lo entiendo”.

En su descargo, Virginia manifestó la violencia que les intentó adjudicar en el posteo de Marou, avalado por Calu. “Con estos tipos de mensajes como diciendo ‘hoy no me banco…’ creo que ellos están ejerciendo lo que nosotros no ejercimos, que es esta violencia, este machismo. Acá no es que nos sentamos y decimos ‘a quien vamos a hacer daño hoy’”, dijo tajante.

Finalmente, la panelista remarcó que su única intención fue la de informar: “Estamos jugando un juego y haciendo un show como ella bien lo dijo en su posteo. Si tenemos que salir a pedir disculpas, consideramos que tenemos pruebas más que suficientes, pedimos las disculpas necesarias, pero acá no hay ningún otro tipo de intención de hacerla sentir mal”.