Fuerte repudio de Maju Lozano a un hombre que maltrató brutalmente a un perro: "¡Es una mierda de persona!"

La brutal agresión de un hombre a un perro en Santiago del Estero se convirtió en un fuerte video viral, gracias a Patricia, una mujer que vio el repudiable y cruel accionar de un sujeto, lo grabó y puso manos en acción para rescatar a la mascota.

Impresionada con las imágenes, incluso tapándose la cara ante algunas dolorosas escenas, Maju Lozano habló con la mujer que salvó al perrito de un hombre que optó por castigarlo por matarle un pato, atándolo con un alambre a una moto y haciéndolo caminar, correr, hasta caer tendido en la ruta.

"Vamos a ver un tape que es un poco impresionante, un poco mucho, porque lo que pasó en Santiago del Estero es tremendo. Una mujer iba por la ruta en una moto con su hija y grabó el momento en el que un hijo de la re mil mierda llevaba en estas condiciones a un perrito, mi amorcito. ¡No quiero verlo! ¡Es una locura!", comenzó diciendo la conductora en Todas las Tardes por El Nueve, cerrando sus ojos ante las crueles imágenes.

Luego Maju continúo: "Lo bueno de la historia es que vamos a conocer a Patricia y que esta mierda de persona paró. Patricia es quien rescató el perro. Contame esta situación, ¿qué es esta bestialidad la que tuviste que vivir? ¡Es una locura!".

Con la calma de haber rescatado al animal, la mujer contó cómo fueron los hechos: "Cuando lo vi lo único que quería es sacarle el perro y llevarlo a un veterinario. Yo escuché que unos chicos le gritaban 'viejo asesino'. Era una zona rural, él iba con el casco y empezó acelerar. Yo vi que el perro no estaba bien, por eso saqué el teléfono. Necesitaba las pruebas para llevarlo a la parte legal".

Tras una pausa en su relato, Patricia continuó: "Le pedí que me lo entregue. Le dije que me lo llevaba conmigo. Ahí nomás desató el alambre de la moto y me lo dio. Yo iba filmando cuando el perro cayó (al suelo) ... Tiene las patitas muy lastimadas e inflamadas".

Consultada por la explicación del hombre, Patricia detalló: "Él dijo que el perro le mató un pato y ese era su castigo. Evidentemente el perrito tenía hambre".

El perro no era del sujeto, era de una familia que llevaba dos meses buscándolo porque se les había extraviado. "La familia lo estaba buscando hace 60 días. Él estaba perdido. Estamos en eso de devolverles el perro. No son malas personas".