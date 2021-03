Fuerte relato de Rocío Quiroz al recordar que sufrió violencia de género: "Me pegaba donde no se veían los moretones"

Este sábado en PH, Podemos hablar Rocío Quiroz le puso color a la noche con su voz, pero también generó conciencia al relatar su propia experiencia tras haber sufrido violencia de género con su primer novio. Frente a Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados, la cantante relató los pormenores de la relación que mantuvo por un tiempo hasta que su familia la ayudó a salir de ese círculo que podría haberle costado la vida.

Notablemente conmovida, Rocío contó que con su novio de ese entonces “sentía que no podía salir, que tenía que decir adónde iba y a qué hora volvía”. “Empecé a trabajar y me celaba por mis músicos o por mi mánager (…) y me decía que no me tenía que juntar o mensajeas con éste o aquel, así sea mi mejor amigo, lo tenía que borrar o bloquear; hasta que llegó al límite de que sufrí violencia de género y me pegó”, recordó, y explicó en el ciclo de Telefe qué le impedía dejarlo de una vez por todas.

“No veía la salida de esa relación porque me decía que si lo dejaba en donde me veía, me iba a pegar; y tenía ese miedo sobre cómo salir adelante. Hasta que me pegó mal y mi familia me vio con el ojo morado, y mi papá no podía creer por qué yo no les había contado antes”, se sinceró. “El día que me levantó la mano fue el último día en que lo vi porque me alejé, no salía de mi casa (…) Estuve muchos años sin contarlo, solo lo sabían mi mamá y mi papá, porque tenía miedo de que mis hermanos fueran a hacerle algo”, agregó Rocío.

"Esa no fue la primera vez que me pegaba, a mi me pegaba desde antes y me pegaba donde no se veían los moretones" G-plus

“Yo lo veía a mi papá pegándole a la pared de la impotencia que tenía por no poder hacer nada y por no haberse dado cuenta antes. Porque esa no fue la primera vez que me pegaba, a mi me pegaba desde antes y me pegaba donde no se veían los moretones. Es fuerte la situación, pero eso pasa. Me iba haciendo la cabeza diciéndome que no lo iba a hacer más y me pedía perdón, pero después lo volvía a hacer”, cerró Quiroz ante el estupor de los presentes.

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.