Fuerte relato de Matías Alé sobre su internación tras sufrir un brote psicótico: "Le decía a mi vieja 'por favor, ayudame a que no me pase más'"

En 2015, Matías Alé sufrió un "brote psicótico con delirio místico". Por eso, tuvo que ser internado. A seis años de esa triste experiencia que le tocó atravesar, el actor habló de su recuperación y remarcó que "la locura no es para cualquiera".

"Quiero desmitificar que el que se vuelve loco no puede volver a insertarse en una sociedad. Estoy sensible hoy...", contó en El show de los escandalones (América) subrayando que cuando salió de la clínica las personas lo miraban con prejuicio. "'Eh, no, cuidado que este es el loco...'. En un momento me pasaba", agregó.

Entonces, frenó con su relato para destacar el rol fundamental de su mamá durante su recuperación. "Después de mi segunda internación, cuando vivía en la casa de mi vieja, yo me iba a dormir y me acostaba en la cama. Ella se arrodillaba y me acariciaba la frente. Y yo le decía 'por favor, ayudame a que no me pase más'. No sabía qué hacer, no quería volver a pasar por eso. Ella me daba tranquilidad", relató.

Además, sumó un desgarrador dato. "Cuando yo estaba internado, como mi mamá no me podía ver, ella quería que la internaran también. Quería que la metieran ahí adentro para saber cómo estaba yo, dónde dormía y qué comía", cerró, muy sensibilizado, antes de revelar que estuvieron distanciados durante años por una pelea "absurda" de la que se hizo cargo.